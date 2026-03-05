“È un nostro dovere garantire la continuità assistenziale e la gestione appropriata delle urgenze ed emergenze cardiologiche nel Presidio Ospedaliero di Alghero. Un servizio che deve essere garantito nelle 24 ore a tutela della popolazione e dei nostri operatori che giornalmente prestano la propria attività nel presidio algherese. Un obiettivo determinante”, dichiara il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

La direzione aziendale comunica che, insieme alla Direzione di presidio e agli specialisti in Cardiologia della Asl di Sassari e della Aou di Sassari, è in corso un lavoro mirato a rafforzare l’organico della Ssd di Cardiologia di Alghero. L’obiettivo è garantire il servizio H24 di cardiologia nell’ospedale “Civile” di Alghero entro l’1 aprile, assicurando così la piena operatività del reparto per urgenze ed emergenze cardiologiche a beneficio della comunità locale e del personale sanitario.