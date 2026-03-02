Domenica notte, intorno alle 22:30, una pattuglia del Comando Barracelli di Alghero, durante una specifica attività posta in essere dopo diversi furti e atti vandalici verso proprietà comunali, ha sventato un furto di rame presso l’ex Centro Residenziale Anziani (CRA) di Viale della Resistenza.

L’operazione si inserisce nel dispositivo di sicurezza e presidio del territorio disposto nei giorni scorsi direttamente dal Sindaco Raimondo Cacciotto per contrastare i raid vandalici e i furti di metalli preziosi negli immobili di proprietà comunale.

Durante la perlustrazione notturna, i barracelli hanno avvertito rumori sospetti e individuato alcune ombre muoversi nell’oscurità. Nonostante il tentativo di avvicinamento, i malviventi — approfittando della fitta vegetazione presente nel CRA, del buio totale e della distanza — sono riusciti a dileguarsi verso le campagne tra Via Carbia e la Strada provinciale 105. Nella fuga precipitosa, i ladri hanno abbandonato un carico di fili di rame appena sfilati dall'impianto della struttura.

L'attività è proseguita con una meticolosa perlustrazione e messa in sicurezza dell’ex CRA estesa al perimetro extraurbano tra Via Carbia e la SP105. Qui, i barracelli hanno recuperato ulteriori sacchi contenenti guaine, prova di precedenti attività illecite all’interno del CRA.

“Questo intervento riafferma il ruolo cruciale dei Barracelli come presidio di legalità e braccio operativo dell'Amministrazione nelle zone di confine tra centro abitato e aree rurali” si legge in una nota, precisando che l’attenzione del Comando Barracelli resta alta. L’ex CRA, attualmente interdetto al pubblico, continuerà a essere sorvegliato con pattugliamenti mirati, specialmente nelle ore notturne, per garantire la tutela del patrimonio comunale.

“L'obiettivo - afferma il Capitano Riccardo Paddeu - è blindare i beni della comunità, agendo nel solco normativo che disciplina i compiti di pubblica sicurezza dei Barracelli in Sardegna”.