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Una lastra di vetro abbandonata su una soglia, a pochi centimetri dalla strada e in una zona di passaggio. Succede in via Kennedy, dove un cittadino ha segnalato la presenza di un oggetto potenzialmente pericoloso, soprattutto per i più piccoli.
Il vetro, lasciato incustodito davanti a un’abitazione, rappresenta un rischio evidente: basta poco perché possa cadere, rompersi o causare ferite gravi. Una situazione che, secondo quanto riferito, è stata segnalata anche alla Polizia Locale.
La risposta ricevuta, però, ha lasciato più di un dubbio: “Noi non possiamo farci niente, non esiste un’emergenza per il ritiro rifiuti. Lei dovrebbe fare un gesto da buon cittadino e portarlo via dalla portata dei bambini”.
Di fatto, è stato proprio il cittadino a intervenire, rimuovendo il vetro per evitare conseguenze peggiori.
Una vicenda che apre due questioni. La prima riguarda l’inciviltà: lasciare un oggetto del genere in strada, senza alcuna protezione, significa mettere a rischio chiunque passi, senza alcun senso di responsabilità.
La seconda riguarda la gestione delle segnalazioni: quando un potenziale pericolo viene indicato, soprattutto in un contesto urbano frequentato, è lecito aspettarsi un intervento o quantomeno una presa in carico più strutturata.
Resta il fatto che, ancora una volta, il problema viene risolto dal senso civico dei cittadini.