Uno stanziamento di dieci milioni di euro nell’ambito della prossima variazione di bilancio, finalizzato a dare piena attuazione alla legge regionale n. 14 del 28 luglio 2022 e a rafforzare gli interventi a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie.

È questa, in sintesi, la proposta formulata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia attraverso una mozione, il cui primo firmatario è il vice capogruppo Fausto Piga. L’iniziativa richiama l’attenzione sulla necessità di destinare risorse adeguate all’attuazione di una norma approvata all’unanimità nella scorsa legislatura e ritenuta di particolare rilievo sotto il profilo sanitario e sociale.

Secondo quanto evidenziato dagli esponenti del gruppo, la prossima variazione di bilancio rappresenta un’occasione utile per intervenire in modo concreto, anche alla luce delle ulteriori risorse che potrebbero essere destinate al comparto sanitario.

«È necessario garantire sostegni e servizi adeguati alle famiglie e alle persone con disturbo dello spettro autistico», ha dichiarato il capogruppo Paolo Truzzu.

Il vice capogruppo Fausto Piga ha inoltre richiamato gli emendamenti presentati nelle precedenti sessioni di bilancio e non accolti, sottolineando la necessità di assicurare risorse idonee a promuovere l’inclusione sociale, il rafforzamento della rete dei servizi, la diagnosi precoce e la formazione degli operatori.

Il consigliere Corrado Meloni ha auspicato il ripristino del clima unitario che aveva accompagnato l’approvazione della legge, mentre il consigliere Gigi Rubiu ha ribadito l’esigenza di prevedere fondi adeguati per sostenere efficacemente i percorsi di inclusione.

Il consigliere Emanuele Cera ha infine richiamato l’attenzione sull’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone interessate e delle loro famiglie, attraverso misure capaci di rispondere in modo strutturato ai bisogni esistenti.