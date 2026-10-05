Si trovava ai domiciliari, ma durante un controllo notturno ad Alghero è stato trovato, dagli agenti della Sezione Volanti della Questura di Sassari, fuori dalla propria abitazione: così sono scattate le manette per l'uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati precedenti, ritenuto stavolta responsabile di evasione.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’uomo avrebbe dovuto trovarsi all’interno della propria abitazione, dove era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. La sua presenza all’esterno avrebbe quindi costituito una violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

A carico dell’uomo risultano diversi e reiterati precedenti di polizia, in particolare per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Dopo aver accertato la violazione, gli agenti lo hanno accompagnato negli uffici del Commissariato di Alghero per gli adempimenti di rito. Successivamente, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa di reclusione.