Settanta anatre mute eliminate dopo il rilevamento dell'influenza aviaria H5N1 in alcuni uccelli trovati morti nel Parco di Monte Urpinu. Il provvedimento adottato dal Comune di Cagliari e dall'Asl riaccende il confronto sulla gestione dell'emergenza sanitaria e sulla tutela della fauna selvatica. A contestare l'intervento è la Lega Anti Vivisezione (Lav), che giudica l'abbattimento una misura inaccettabile e chiede alle istituzioni di valutare soluzioni alternative.

"Un massacro che si ripete, e che il Comune di Cagliari e l'Asl hanno deciso di ripetere", denuncia l'associazione, secondo cui "l'uccisione non è una soluzione accettabile. Il diritto alla vita appartiene anche agli animali di Monte Urpinu, e la tutela dei fenicotteri rosa - la motivazione addotta dall'Amministrazione - non può essere perseguita attraverso il sacrificio di altre specie".

La Lav sostiene che esistano modalità di intervento alternative agli abbattimenti, già sperimentate in altri contesti. Tra gli esempi indicati c'è quello del Parco Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove, secondo l'associazione, gli animali sono stati isolati senza procedere alla loro eliminazione.

"Esistono alternative non cruente - segnala l'associazione -, già applicate con successo in situazioni analoghe: al Parco Chico Mendes di Campi Bisenzio gli animali sono stati isolati e nessuno è stato abbattuto. La scienza lo conferma: gli uccelli selvatici sono prevalentemente portatori del virus senza ammalarsi, e la circolazione dell'H5N1 va affrontata con monitoraggio e prevenzione, non con abbattimenti di massa".

Da qui la richiesta di un cambio di approccio nella gestione delle emergenze epidemiologiche che coinvolgono la fauna. La Lav propone l'introduzione di procedure permanenti che privilegino l'isolamento degli esemplari, la quarantena e il controllo sanitario, evitando il ricorso sistematico all'abbattimento.

L'associazione chiede quindi alle istituzioni competenti "di elaborare protocolli di gestione non cruenta delle emergenze epidemiologiche, da applicare in via ordinaria a ogni caso analogo: messa in quarantena e isolamento degli animali, delimitazione delle aree interessate, sorveglianza veterinaria, monitoraggio sanitario continuativo e rigorose misure di biosicurezza. Protocolli costruiti con il coinvolgimento dei servizi veterinari, degli esperti di fauna selvatica e delle associazioni animaliste. È inoltre indispensabile - sottolinea l'associazione - una gestione programmata della fauna di Monte Urpinu, a partire da un censimento aggiornato delle specie e delle popolazioni, con un piano stabile di prevenzione delle emergenze".

La vicenda riporta così l'attenzione sulla gestione del patrimonio faunistico del parco cagliaritano e sulla necessità, secondo la Lav, di conciliare la prevenzione dei rischi sanitari con la salvaguardia degli animali presenti nell'area. Al centro della contestazione resta la scelta di procedere con l'abbattimento delle anatre, che l'associazione chiede di superare in favore di misure preventive e non cruente.