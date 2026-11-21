Prosegue il dialogo tra il Comune di Castelsardo e la diocesi di Tempio-Ampurias per l’acquisizione dell’ex Seminario vescovile e dell’Episcopio, immobili di grande valore storico e culturale per la comunità.

L’operazione potrebbe contare su un contributo regionale di 5 milioni di euro, inserito nella variazione di bilancio attraverso la legge regionale 20/2026. Le risorse sono destinate all’acquisizione, al restauro e alla valorizzazione di immobili di proprietà ecclesiastica o privata, tra cui l’Episcopio, il Seminario vescovile e il palazzo con la Torre de la Municion.

La normativa stabilisce che gli immobili siano destinati a finalità istituzionali, culturali o turistiche. L'obiettivo dello stanziamento è dunque quello di recuperare e rendere nuovamente fruibili edifici che rappresentano una parte significativa della storia cittadina, evitando al contempo che possano finire in mani private.

Sulla vicenda, anche alla luce del dibattito sviluppatosi attorno all'ipotesi di acquisizione, è intervenuta la sindaca Maria Lucia Tirotto, che ha voluto chiarire alcuni aspetti relativi all'operazione e alle condizioni previste dal finanziamento regionale.

"Mentre l’amministrazione comunale era concentrata ad effettuare le opportune valutazioni e interlocuzioni con la diocesi di Tempio-Ampurias - spiega la prima cittadina - attorno all’idea di acquisizione da parte del Comune si è sviluppato un dibattito basato su considerazioni, discorsi e più in generale opinioni che in molti casi non trovano riscontro nella realtà. Non è vero, per esempio, che il Comune è tenuto a garantire la destinazione dei beni a scopo sociale, come erroneamente mi è stato attributo sulla stampa. Mentre è vero che è tenuto, come ho detto pubblicamente, a rispettare le finalità indicate nell’articolo 2, comma 25 della legge regionale 20/2026: istituzionali, culturali o turistiche".

La sindaca ha inoltre precisato che il finanziamento non può essere utilizzato per finalità differenti da quelle stabilite dalla legge regionale, né per interventi di restauro che lascino successivamente gli immobili nella disponibilità della diocesi.

"Non è vero che questi 5 milioni di euro possano essere destinati ad altri interventi, girati ad altri soggetti, utilizzati per i restauri per poi lasciare i beni in capo alla diocesi. Chi dovesse sentire parlare di queste soluzioni creative sappia che lo stanziamento è vincolato e non lascia spazio ai desideri di chi, sostanzialmente, mira a un solo risultato: evitare che i cittadini di Castelsardo diventino proprietari di un pezzo della loro storia. L’unica cosa dimostrabile e tangibile è la lungimiranza dimostrata dal Legislatore regionale nell’intervenire, una volta diffusa la notizia che questi beni rischiavano di finire in mano al privato, a garantire uno strumento finanziario che li ascrivesse a patrimonio del Comune".

Nel suo intervento, Tirotto ha infine ribadito la necessità di tutelare il patrimonio storico cittadino attraverso un progetto di recupero e valorizzazione, sottolineando l'importanza di una destinazione coerente con il passato e il valore degli edifici.

"Trovo difficile capire - conclude la sindaca - le perplessità attorno a questa operazione di acquisizione, pensata proprio per salvaguardare questi beni e metterli al servizio della comunità. Restaurare questi immobili con una funzione coerente con la loro storia è una scelta che giudichiamo necessaria, specie considerando che l’alternativa è la privatizzazione. È questo il concetto cardine che ritengo sia condiviso anche dal vescovo Roberto Fornaciari".