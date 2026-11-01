Fiori strappati e gettati sui marciapiedi, aiuole danneggiate, bottiglie di vetro, bicchieri di plastica e rifiuti abbandonati lungo la strada. È lo scenario che si è presentato questa mattina, domenica 1° novembre, ad Alghero, dove alcuni vandali hanno preso di mira diverse aree della città, comprese le decorazioni floreali sistemate all'ingresso dell'abitato, nelle vicinanze del cimitero.

Un gesto che assume un significato ancora più amaro considerando la ricorrenza del 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Proprio nei giorni che precedono l'appuntamento, l'Amministrazione comunale, attraverso gli operai di Alghero In House, aveva provveduto a sistemare fiori e decorazioni per abbellire alcune zone della città.

Le foto mostrano piante divelte, fiori sparsi lungo i marciapiedi e numerosi rifiuti abbandonati anche nelle aree verdi e negli spazi pubblici.

A denunciare quanto accaduto è il sindaco Raimondo Cacciotto, che condanna duramente gli episodi: "La città si sveglia colpita dai gesti di stupidità e vandalismo di chi, ieri, ha pensato bene di divertirsi a modo proprio abbandonando rifiuti di ogni genere e prendendo a calci le decorazioni floreali posizionate nei giorni scorsi dall'Amministrazione comunale, per tramite degli operai dell'Alghero In House".

Il primo cittadino non intende però lasciare che quanto accaduto vanifichi il lavoro svolto per rendere più accoglienti gli spazi pubblici.

"Non voglio soffermarmi, oggi, su ovvie considerazioni sull'educazione, l'etica e il senso di comunità", afferma Cacciotto, annunciando comunque una risposta concreta ai danneggiamenti.

"La reazione più bella è lavorare domani piantando il doppio delle piante che sono state danneggiate, e continuare a posizionare vasi e fioriere!", ha detto il primo cittadino.

Un segnale con cui l'Amministrazione intende rispondere agli atti vandalici, ripristinando le decorazioni e proseguendo gli interventi di abbellimento della città.

Il sindaco ha inoltre disposto verifiche per cercare di individuare i responsabili: "Ho chiesto, però, alla Polizia locale di acquisire le immagini delle telecamere pubbliche e delle attività commerciali delle zone coinvolte dagli sfregi e dagli atti di vandalismo. Vorrei poter parlare con gli autori di tali vili gesti. Mi auguro che in un sussulto di responsabilità possano riabilitarsi e contattarmi prima che vengano rintracciati".