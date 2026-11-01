Non si ferma più la Lazio di Rino Gattuso che ottiene il sesto successo consecutivo e vola in vetta solitaria. La capolista supera il Cagliari per 2-1 grazie al gol decisivo di Andrea Pinamonti. I sardi partono forte ma si sgonfiano gradualmente, e alla fine tombolano meritatamente nonostante gli sforzi per portare a casa almeno un punto.

Primo Tempo

I rossoblu passano in vantaggio al 20' grazie alla zampata di Nzola che nel cuore dell'area sorprende la difesa bianco-celeste infilando Mandas. La reazione dei padroni di casa arriva un quarto d'ora più tardi con la rete di Isaksen che si inventa una traiettoria imprendibile per Caprile. Prima dell'intervallo il Cagliari ha l'occasione per riportarsi avanti con Fazzini che incrocia il destro e fa la barba al palo. E' l'ultimo squillo della prima frazione, con le squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Secondo Tempo

Fin dalle prime battute del secondo tempo è la Lazio ad aggredire il match: i biancocelesti creano occasioni in serie, prima con Provstgaard di testa, poi con Taylor che sfiora il legno e ancora con Isaksen che non inquadra il bersaglio per pochissimo. Ma è il preludio al meritato vantaggio dei laziali: cross di Isaksen, sponda di Pedraza e Pinamonti di testa non sbaglia, insaccando alle spalle di Caprile. Crolla all'83' il muro rossoblù dopo una seconda frazione complicata.

Il gol del 2-1 taglia le gambe agli ospiti, che finiscono la partita in dieci: ancora un incontenibile Isaksen sguscia via ad Obert, che lo stende e prende il secondo cartellino giallo. Gli otto minuti di recupero non fruttano alcun risultato ai ragazzi di Pisacane, la Lazio gestisce e porta a casa tre punti che valgono la vetta della classifica. Per il Cagliari un buon primo tempo non basta arriva il quarto ko consecutivo.

Un momento complicato per i rossoblù che non trovano i tre punti in campionato dallo scorso 19 settembre. Prossimo appuntamento il 7 novembre alla Domus, in una sfida tutt'altro che semplice contro il Frosinone, addirittura sesto, nella quale il Cagliari proverà a risollevare la china spinto dal pubblico di casa.