Lutto a Porto Torres e nel mondo del volontariato sanitario per la scomparsa di Daniela Madeddu, infermiera di 53 anni, venuta a mancare dopo una malattia. Una perdita che ha suscitato profondo dolore tra quanti l'hanno conosciuta e nell'intera famiglia dell'Avis Provinciale di Sassari, con cui collaborava da sei anni.

Daniela era conosciuta e apprezzata non soltanto per la sua professionalità, ma soprattutto per le sue qualità umane. Una donna solare, gentile e sempre disponibile, capace di instaurare un rapporto di fiducia e affetto con i donatori e con le persone che incontrava durante il proprio lavoro.

In questi sei anni era diventata un punto di riferimento per tanti donatori, colleghi e dirigenti dell'associazione, che oggi la ricordano con grande affetto.

A esprimere il cordoglio dell'Avis Provinciale di Sassari è il presidente Antonio Dettori, insieme al Consiglio Direttivo e a tutta l'associazione.

"Per sei anni Daniela Madeddu ha fatto parte della grande famiglia dell'Avis Provinciale di Sassari. Sei anni in cui, con la sua professionalità, la sua gentilezza e il suo sorriso, ha saputo conquistare l'affetto di tutti. Oggi la nostra famiglia Avis perde una persona speciale, ma conserva il ricordo di tutto il bene che Daniela ha saputo donare".

"Grazie Daniela, per i sorrisi, per la tua disponibilità e per il pezzo di strada percorso insieme. Ci mancherai tanto", conclude il messaggio dell'Avis.

Daniela lascia il marito Ciro e i figli Salvatore e Francesca, ai quali si stringono con affetto i colleghi e i dirigenti dell'Avis, insieme alle tante persone che hanno avuto modo di conoscerla.