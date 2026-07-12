Martedì 14 luglio 2026, alle ore 20:30, presso il Quarter di Alghero, si terrà "Un certo Concerto - Omaggio al Maestro Vittorio Nannarelli", organizzato dalla Banda Musicale Antonio Dalerci insieme all'Istituto Artistico Musicale "Giuseppe Verdi" di Alghero, con il sostegno del Comune. Questo evento commemorativo è dedicato a una figura di rilievo nella storia musicale di Alghero e nel contesto dell'Istituto Verdi.

Il legame tra il Maestro Vittorio Nannarelli e il Verdi rappresenta un punto cardine nella memoria dell'Istituto e delle generazioni di musicisti che lo hanno frequentato, simboleggiando un connubio di musica, formazione ed eredità culturale, valorizzato anche attraverso la recente pubblicazione di un libro dedicato al Maestro.

Ricordare Vittorio Nannarelli significa inevitabilmente parlare di Alghero, con la sua ricca tradizione musicale e linguistica. Durante la serata, le voci di Silvia Meloni, Daniele Cambule, Marta Soggiu, Vittoria Lacana, Nando Dalerci e Sofia Cadoni, accompagnate dal Maestro Raimondo Dore al pianoforte, saranno affiancate dalla Banda Musicale Antonio Dalerci, sotto la direzione del Maestro Antonio Garofalo. Insieme, guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la memoria e la tradizione musicale, offrendo alla comunità un'occasione per riscoprire la propria storia e rinsaldare il legame tra le generazioni, la tradizione bandistica e l'identità culturale algherese.