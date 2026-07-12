Avrebbe tentato di rubare alcuni generi alimentari in un supermercato del centro di Cagliari e, scoperto da un dipendente, lo avrebbe spintonato nel tentativo di darsi alla fuga. Per questo un 54enne disoccupato è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di tentata rapina.

L’intervento dei militari è scattato nella giornata di ieri, sabato 11 luglio 2026, dopo una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte del personale del supermercato. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe nascosto alcuni prodotti alimentari tra gli indumenti ma, una volta scoperto, avrebbe spintonato un dipendente per riuscire a fuggire, trasformando il tentato furto in una tentata rapina.

Le ricerche, avviate immediatamente dalle pattuglie dell’Arma e supportate dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, hanno consentito di rintracciare e bloccare il presunto responsabile in un viale poco distante. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, successivamente restituita al supermercato.

Al termine degli accertamenti, il 54enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che non ha disposto alcuna misura cautelare.