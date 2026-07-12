Durante l'incontro dell'Assemblea della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, tenutosi lo scorso 9 luglio con la partecipazione dei delegati dei undici Comuni affiliati, è stata effettuata all'unanimità l'elezione del Presidente e il rinnovo della Giunta comunitaria.

Alessandro Corona, sindaco di Atzara e Presidente dell'Ente dal 2018, è stato confermato come guida, ottenendo così il suo terzo mandato consecutivo. Questa riconferma unanime dimostra la fiducia delle amministrazioni comunali nel suo operato e nella linea amministrativa seguita negli ultimi otto anni.

"Ringrazio le amministrazioni e i loro rappresentanti - ha dichiarato il Presidente Alessandro Corona - per la fiducia riservata alla mia persona e alla nostra idea di governo dell’Ente sovracomunale, orientata all’unità, al dialogo e alla condivisione delle esperienze. Da anni lavoriamo per una Comunità Montana capace di superare i campanilismi e le individualità, privilegiando un approccio unitario nell’affrontare le problematiche del territorio".

Il Presidente ha ribadito la visione strategica dell’Ente, fondata su uno sviluppo equilibrato dell’intero comprensorio.

"Crediamo in uno sviluppo complessivo del nostro territorio, che garantisca alle cittadine e ai cittadini degli undici Comuni le stesse opportunità di accesso ai servizi associati. La Comunità Montana vuole essere sempre più un’area vasta nella quale il cittadino, con i suoi bisogni, rappresenta il punto di riferimento dell’azione amministrativa".

Contestualmente l’Assemblea ha confermato anche la Giunta comunitaria uscente, composta da: Maurizio Cadau, sindaco di Belvì; Paolo Fontana, sindaco di Aritzo; Costantino Tidu, sindaco di Teti; Pietro Casula, delegato del Comune di Desulo.

Il Presidente ha provveduto immediatamente all’assegnazione delle deleghe: Maurizio Cadau ai Lavori pubblici, Politiche ambientali, Tutela e valorizzazione del territorio; Paolo Fontana ai Servizi sociali e Politiche culturali; Costantino Tidu alle Risorse umane, Politiche SNAI e Strategie di sviluppo; Pietro Casula alle Politiche per lo sviluppo comunitario e Progetti integrati intercomunali.

Gli assessori Maurizio Cadau, Paolo Fontana e Costantino Tidu hanno espresso gratitudine ai Comuni e ai rappresentanti dell'Assemblea per aver mostrato fiducia nel loro lavoro, sottolineando che la coesione rimane un elemento fondamentale per la Comunità Montana.

Anche Pietro Casula, recentemente entrato a far parte dell'Amministrazione comunale di Desulo, si è detto soddisfatto, evidenziando l'importanza di un'azione amministrativa condivisa mirata alla creazione di opportunità e servizi più efficienti per le comunità del Gennargentu e del Mandrolisai.

La conferma degli organi dell'Ente rappresenta un segnale di continuità amministrativa e rafforza l'impegno della Comunità Montana nel promuovere politiche di sviluppo territoriale, collaborazione tra i Comuni e valorizzazione delle risorse locali, con l'obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei cittadini.