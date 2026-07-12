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Un imprenditore è stato segnalato a Quartu Sant'Elena dai Carabinieri per presunte irregolarità riscontrate all’interno di una struttura ricettiva.
L’attività ispettiva è stata condotta dai militari della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu insieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, nell’ambito di una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Durante le verifiche effettuate presso una struttura ricettiva situata sul litorale quartese, i militari avrebbero accertato alcune presunte violazioni nella gestione della sicurezza. In particolare, secondo quanto ricostruito dagli ispettori, sarebbero emerse irregolarità relative all’installazione di impianti di videosorveglianza, effettuata, secondo gli accertamenti, in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, oltre a carenze riguardanti la formazione dei lavoratori.
Il titolare dell’attività è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.