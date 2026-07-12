È stato arrestato poiché fortemente sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 20enne del Cagliaritano, sorpreso dai Carabinieri nei pressi di un locale del litorale di Quartu Sant’Elena.

L’intervento è avvenuto durante la notte scorsa, nell’ambito di un servizio mirato di controllo del territorio svolto dai militari della Stazione Temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane sarebbe stato notato mentre, vicino a un frequentato locale della costa, parlava con un altro ragazzo e gli consegnava qualcosa prelevato dalle tasche dei pantaloni. L’altra persona si sarebbe poi allontanata rapidamente tra la folla.

I militari sono intervenuti riuscendo a fermare il 20enne, sottoposto a perquisizione personale. Addosso avrebbe avuto circa un grammo di hashish, due dosi di cocaina e oltre 100 euro in contanti.

I controlli sono stati quindi estesi all’abitazione del giovane, dove i Carabinieri hanno rinvenuto, sempre secondo quanto comunicato dall’Arma, oltre 80 grammi di hashish, circa 900 euro ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato accompagnato nella propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida a disposizione dell’Autorità giudiziaria.