“In merito alla recente mozione presentata in Consiglio Regionale riguardo al rilancio dell’aeroporto di Tortolì–Arbatax, è doveroso ristabilire quanto meno la verità dei fatti per evitare che una corretta dialettica politica si trasformi in una distorsione della realtà a fini propagandistici”.

A dirlo è Nicola Salis, Presidente Provinciale Ogliastra Fratelli d’Italia. La mozione di cui parla Salis è quella che vede come primo firmatario il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias sul “rilancio e riattivazione dell’aeroporto di Tortolì–Arbatax e sull’avvio del percorso per la costituzione di una società di gestione a capitale misto pubblico-privato”.

Per Salis è “tecnicamente errato e fuorviante parlare di ‘riattivazione’ come se lo scalo fosse un relitto del passato. L’aeroporto di Tortolì non è mai stato chiuso. Al contrario, la struttura è operativa e funzionale, come dimostrano chiaramente i dati sul traffico: solo nell'ultima stagione, lo scalo ha continuato a registrare il transito di passeggeri e movimenti aerei, confermando la sua vitalità e il suo ruolo di presidio fondamentale per l'aviazione generale e il territorio”.

Il presidente territoriale di Fratelli d’Italia incalza: “Mentre la sinistra scopre oggi l'importanza strategica dell'Ogliastra, il Governo Meloni lavora da tempo e con concretezza per il potenziamento delle infrastrutture sarde. Questo per il nostro impegno a sostegno e dentro l’Amministrazione comunale di Tortoli e con dall'azione preziosa dell’onorevole Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera e non abbiamo mai negato il prezioso contributo della Regione Sardegna”.

Salis spiega che “proprio nella giornata di ieri si è svolto un vertice tra amministrazione comunale e tecnici e direzione Enac per concordare il cronoprogramma dei lavori per l’allungamento della pista e concordare l’avvio per il programma di mobilità regionale con Roma Urbe”.

“Non si tratta di semplici auspici messi su carta, ma di un lavoro tecnico e istituzionale volto a garantire standard di sicurezza, efficienza e prospettive di crescita reali. La mozione del Pd ci pare voglia solo tentare di occupare posti e tentare di mettere il capello per dire di essere presente”.