Non avrebbe funzionato come previsto il recente impianto di condizionamento installato di recente negli ambulatori della ASL di via Degli Orti, situati ad Alghero. Così, mentre i problemi tecnici sarebbero in via di risoluzione, e di fronte alla calura estiva, l'Azienda sanitaria è ricorsa e all'utilizzo di condizionatori portatili per mantenere gli ambienti a una temperatura confortevole.

"Lo stabile di via degli Orti è stato oggetto di lavori di riqualificazione inseriti all'interno del Pnrr che hanno interessato anche l'impianto di condizionamento che, in questi giorni, al momento della messa in esercizio, ha fatto registrare delle criticità ora, sembrerebbe, in fase di risoluzione: è comunque necessario precisare che le nuove macchine dovranno comunque entrare a regime prima di funzionare al meglio delle loro potenzialità", spiega una nota dell'Azienda.

"Per ovviare a questo problema, da questa settimana, la struttura è stata dotata, provvisoriamente, di impianti di condizionamento portatili, con una particolare attenzione per i locali dedicati all'utenza, come quelli al piano terra della Casa di comunità e la sala d'attesa e gli ambulatori della Guardia medica", precisa la Asl 1.