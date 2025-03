Il progetto di fattibilità per l'intervento nel centro urbano di Valledoria, concentrato sulle aree pedonali tra Corso Europa e Via Roma, è stato definito. L'iniziativa prevede una spesa totale di 330 mila euro, finanziata sia dall'amministrazione comunale che dal bando della Ras per la riqualificazione dei centri urbani. L'obiettivo principale è migliorare la manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo l'asse viario principale di Valledoria, assicurando la sicurezza degli utenti, l'uniformità dei materiali e un'omogeneità architettonica lungo Corso Europa. Gli interventi riguarderanno anche l'illuminazione pubblica, la pavimentazione e le aree verdi.

“Si tratta di un intervento che si è reso necessario dopo una attenta valutazione e analisi urbanistica – evidenzia il sindaco Marco Muretti- che prevederà non solo la ristrutturazione dei marciapiedi e della sede stradale ma anche l’inserimento di spazi destinati al verde. Per fornire funzionalità, sicurezza e curare anche l’estetica del centro di Valledoria.”

I lavori attualmente in corso procedono secondo il piano prestabilito, che include interventi mirati a uniformare i materiali impiegati per garantire coerenza nella realizzazione dell'opera in fase di esecuzione.