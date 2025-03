Aveva pagato un aggressore per danneggiare la carriera professionale di suo figlio chirurgo, chiedendo di "spezzargli le dita". La notizia è stata riportata da Il Corriere.

Un uomo di 75 anni è stato condannato già nel dicembre 2020 a due anni di carcere per lesioni aggravate e stalking. Ora è arrivata la condanna civile per "danno biologico" neo confronti del figlio, omosessuale, che da anni veniva minacciato, insultato e aggredito "sia verbalmente che fisicamente", dal genitore anche attraverso profili Facebook.

Ma il malvagio piano di assoldare un uomo "per punirlo" non è andato in porto in quanto rivelato alla vittima proprio dal "sicario" dopo aver pedinato il medico per un po'.

La decisione della condanna è stata pronunciata dal tribunale civile di Asti, che ha stabilito l'importo dei danni sofferti dal figlio a causa dell'atteggiamento omofobo del padre e ha concesso alla vittima un risarcimento per il "danno biologico", provocato "dalla condotta vessatoria e violenta" del padre.