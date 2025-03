Una tragedia ha colpito la comunità di Arezzo, dove una donna di 50 anni è morta dopo essere stata sottoposta a un'anestesia generale per un intervento oculistico presso una clinica privata. La drammatica notizia è stata riportata da TgCom 24.

Nonostante non avesse ancora subito l'operazione, la paziente non si è più risvegliata, come evidenziato in una prima ricostruzione degli eventi. La donna, Roberta Mazzuoli, era residente in provincia di Siena e il suo corpo è attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe ordinare un'autopsia.

Roberta, che viveva con il compagno e un figlio adolescente, lavorava presso un supermercato a Piancastagnaio ed era una persona molto ben voluta tra la comunità.