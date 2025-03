"A breve la Sopraintendenza archeologica, che ha completato l'inventario, riporterà a Mandas il primo lotto di reperti archeologici restaurati grazie a un finanziamento del Comune". Lo annuncia con entusiasmo Umberto Oppus, sindaco di Mandas, in merito a un altro tassello importante sulla valorizzazione del territorio e del patrimonio archeologico del paese.

"Ieri è arrivata la notizia, da parte della Fondazione di Sardegna, del progetto triennale di restauro dei nuovi reperti per un totale di 20 mila euro annui sino al 2027 - ha spiegato il primo cittadino -. A fine aprile riprendiamo gli scavi e i restauri a Su Angiu per altri 160 mila euro ed entro maggio la Sopraintendenza consegnerà il progetto per la sistemazione e valorizzazione della tomba dei giganti di s'arruina de su procu".

"Ieri in Giunta abbiamo approvato il nulla osta per il progetto della Comunità Montana sull' ex palazzo municipale di Prazzita per 45 mila euro cui seguirà, entro maggio, il finanziamento regionale di 950 mila euro per ampliamento del Museo archeologico, la sistemazione dei muri perimetrali e valorizzare di struttura e le collezioni conservate - ha detto ancora Umberto Oppus -. Lavoriamo per il futuro di Mandas".