Alcune frasi minacciose e minacce di morte, con vernice spray rossa e nera, contro la premier Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia sono comparse sui muri del teatro “Oriana Fallaci”, a Ozieri, in occasione di un incontro tra gli studenti del Liceo “Duca d’Abruzzi” e la deputata di Fdi Barbara Polo. Sul fatto indagano le forze dell'ordine.

"Giorgia nel fosso" e "Meloni appesa come lui" sono alcune delle frasi scritte probabilmente stanotte.

"Esprimiamo la nostra più ferma condanna per le scritte ingiuriose e minacciose contro la presidente del consiglio Giorgia Meloni - dice il deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Mura, coordinatore regionale del partito nell'Isola -. Si tratta di un atto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico e il rispetto delle istituzioni. Questi episodi dimostrano come certa sinistra, invece di confrontarsi con le idee e il dibattito, ricorra a metodi intimidatori tipici di chi non ha argomenti. Ma non saranno certo scritte sui muri a fermare il nostro impegno per la libertà, la sicurezza e il futuro dei nostri giovani. A nome di Fratelli d'Italia Sardegna, esprimo piena solidarietà all'on. Barbara Polo, che con coraggio e determinazione porta avanti ogni giorno le battaglie del nostro partito. Invitiamo le istituzioni scolastiche e le autorità competenti a prendere provvedimenti affinché simili episodi non si ripetano e venga garantito un clima di rispetto e civiltà".

"Esprimo la mia più ferma condanna per le scritte ingiuriose e le minacce di morte rivolte alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alla collega Barbara Polo, comparse questa mattina sul teatro di Ozieri. Un atto vile e inaccettabile, che dimostra come certi ambienti preferiscano l'intimidazione al confronto democratico - aggiunge il deputato Fdi Gianni Lampis - La violenza politica, da qualunque parte provenga, rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia e va respinta con determinazione. Questi gesti non solo offendono le istituzioni, ma mirano a creare un clima di odio e paura che non possiamo tollerare. A Barbara Polo, stimata collega impegnata in un incontro con gli studenti proprio in quel teatro, va il mio pieno sostegno umano e politico. A Giorgia Meloni, bersaglio di un attacco ignobile, rinnovo la mia vicinanza e la mia stima per il coraggio con cui porta avanti la sua azione di governo nell'interesse dell'Italia".

"La stagione dei 'cattivi maestri' non tramonta mai. A furia di creare un clima di odio e intolleranza, penne e menti del centrosinistra, colpevolmente immemori degli anni infausti della violenza politica, troveranno sempre il cretino di turno che trasforma le loro parole in azioni". Così, invece, Paolo Truzzu e Corrado Meloni, capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d'Italia, hanno commentato le scritte intimidatorie e minacciose comparse sui muri del teatro "Oriana Fallaci" di Ozieri.

"Se gli autori di queste scritte sono ancora sconosciuti, l'humus culturale di provenienza è abbastanza noto - ha aggiunto Truzzu - È lo stesso di coloro che a Cagliari, vigliaccamente col favore delle tenebre, hanno insultato la memoria dei Martiri delle Foibe e di Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso esattamente 50 anni fa dai loro antenati politici".

"Vorrebbero riproporre il clima violento degli anni '70 perché privi di idee, dimostrando un vuoto culturale impressionante e un elevato livello di inciviltà. Chiediamo, soprattutto a chi con troppa disinvoltura li alimenta, di abbassare i toni e di riportare il dibattito politico nelle giuste modalità, isolando definitivamente con una ferma condanna questi teppisti della politica che non meritano alcuno spazio", ha concluso Meloni.

"Condanno con profonda fermezza e indignazione i gravi atti vandalici e intimidatori avvenuti all’esterno del Teatro comunale di Ozieri, in occasione dell’incontro tra gli studenti del Liceo classico e delle Scienze umane Duca degli Abruzzi e l’onorevole Barbara Polo, deputato di Fratelli d’Italia - ha detto Francesca Masala, consigliere regionale di Fratelli d'Italia -. "Frasi cariche di odio, violenza e minacce di morte nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e del nostro partito, che rappresentano un attacco non solo alla libertà di espressione e al confronto democratico, ma anche al mondo della scuola e al ruolo educativo che essa deve svolgere - ha aggiunto Masala - Come consigliere regionale di Fratelli d’Italia e come insegnante, non posso che esprimere la mia più totale condanna per questo gesto vile e inaccettabile. La scuola deve essere un luogo di dialogo, di formazione critica e di rispetto reciproco, mai un campo di battaglia per scontri ideologici che sfociano nella violenza".

"La Sardegna è terra di libertà, e non possiamo permettere che il dibattito politico venga inquinato da gesti tanto pericolosi quanto incivili. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti con la dovuta severità", ha concluso l'esponente di FdI.