Scene da far west e colpo da circa 3 milioni di euro nel tardo pomeriggio di ieri sulla Variante Aurelia all'uscita della galleria sud di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Un commando di dieci banditi ha assaltato un convoglio portavalori, bloccando una carreggiata in condizioni di forte traffico pendolare e dando fuoco a due mezzi furgonati per coprirsi la fuga.

Sul posto sono intervenuti sanitari, forze dell'ordine e Vigili del fuoco ma fortunatamente non ci sono stati feriti, come confermato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Sono stati sparati colpi di fucile, c'è stato uno scoppio, molto probabile era una carica per far saltare un blindato. Entrambi i furgoni sono della Battistolli Group, uno dei più grandi gruppi europei di trasporto valori. I furgoni erano partiti da Cecina con i soldi delle pensioni da consegnare al deposito di Grosseto, da dove poi avrebbero dovuto essere smistati ai vari uffici postali.

I banditi sarebbero intervenuti con due auto e sono riusciti a fermare il convoglio in movimento speronando uno dei due furgoni, poi ostacolando l'altro, quindi minacciando i vigilantes. Quindi gli spari e le esplosioni, con le fiamme che si sono alzate nell'area con una imponente colonna di fumo.

In un video si sentono alcuni dei malviventi parlare tra loro con evidente accento sardo, subito dopo aver compiuto il colpo mentre si allontanano: “Andiamo, andiamo!”, e poi ancora: "Tutti ci siamo? " Ajò!".