Una ragazza di 20 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata in provincia di Como. La tragedia è stata riportata da TgCom 24.

Secondo una prima ricostruzione basata sulla testimonianza del fidanzato, la giovane stava viaggiando in auto con lui quando hanno deciso di fermarsi per soccorrere un piccolo animale che potrebbe essere stato investito. Mentre attraversava la strada, la giovane sarebbe stata investita da un'auto che procedeva a velocità elevata e trascinata per circa cinquanta metri, prima che il conducente fuggisse dalla scena.

Trasportata in elicottero all'ospedale, la vittima è purtroppo deceduta poco dopo il ricovero. Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e sull'evasione del conducente responsabile.

La caccia al pirata della strada è in corso. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire preziose prove agli investigatori.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 14:45. Identificato il conducente dell'auto. Come informa Tg Com 24, si tratterebbe di un 43enne che rientrava a casa dopo una serata in compagnia di amici e guidava con un tasso alcolemico alto e il piede destro ingessato.

L'uomo deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato (avendo simulato di aver subito il furto della sua auto in nottata) e sarà portato nel carcere.