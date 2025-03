Novemila coppie di fenicotteri rosa hanno scelto il parco di Molentargius per nidificare, confermando la Sardegna come luogo privilegiato per questo evento unico e magnifico.

L'oasi tra Cagliari e Quartu si è trasformata ancora una volta nella dimora di questi eleganti uccelli, che da generazioni ritornano in questa zona per la loro riproduzione. Il pubblico potrà godere di questo spettacolo per circa un mese, rispettando al massimo le specie e l'ambiente circostante, anche grazie alle barche messe a disposizione dal parco. Sono disponibili pacchetti che offrono diverse opzioni, incluso quello con colazione, per permettere a tutti di vivere appieno questa straordinaria esperienza.

Questa mattina la presentazione delle attività e dei tour in questi trenta giorni speciali per l'area umida. "I numeri sulla nidificazione - ha spiegato il presidente dell'ente parco Stefano Secci - sono simili o superiori a quelli dello scorso anno, ma naturalmente i conti si potranno fare solo più tardi. Il parco offre l'occasione di osservare da vicino questo spettacolo con tour speciali in un connubio tra ambiente e storia. Ci saranno le guide a disposizione con approfondimenti sulle vecchie saline e anche su altre specie protette, non solo i fenicotteri".

I nidi sono principalmente situati sul lato di Cagliari lungo l'argine dello stagno del Bellarosa maggiore. La colonia ha iniziato a stabilirsi all'inizio di marzo e le prime uova sono state deposte dopo alcune settimane. I giovani uccelli, noti come pulli, hanno un piumaggio grigio e rimarranno vicino al nido per un po' prima di allontanarsi.

Durante le escursioni e i percorsi in acqua, verrà discusso il processo di nidificazione e i risultati delle stagioni riproduttive passate, con particolare attenzione alle misure di protezione messe in atto per preservare questa specie e il suo habitat. Sarà anche esaminato il presente e il futuro della situazione. Nel corso dell'anno precedente, le visite sono state oltre 21mila.