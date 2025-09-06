Nell'ambito delle attività di miglioramento del centro storico condotte dal Comune di Sassari, martedì 9 settembre i tecnici di Abbanoa installeranno nuove apparecchiature idrauliche in diverse vie della città, tra cui via Moscatello, via Angius, via Alivesi, via Fontana e Via Organari.

Per consentire lo svolgimento di tali lavori, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta dalle 8.30 fino al termine previsto per le 16.30 in diverse zone, inclusi il centro storico, viale Porto Torres e aree limitrofe, nonché nel quartiere di Giagamanna.

Questa iniziativa fa parte della collaborazione tra l'amministrazione comunale di Sassari e Abbanoa nell'ambito del "Progetto PNRR di riqualificazione Piazza Istituto Comprensivo San Donato". Grazie a questa sinergia, Abbanoa potrà sostituire le infrastrutture idriche e fognarie nei tratti già aperti nel cantiere comunale, portando a significativi risparmi sia in termini economici che temporali.

Inoltre, si eviterà la necessità di futuri interventi per riparazioni all'interno della piazza appena riqualificata. Abbanoa ha messo a disposizione un servizio di approvvigionamento idrico alternativo tramite autobotti dalle 9:00 alle 17:00, con punti di stazionamento a Porta Sant'Antonio e in Via Montezebio nel quartiere di Giagamanna.