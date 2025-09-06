Torna per il secondo anno consecutivo a Quartu Sant'Elena l'iniziativa "Adotta un cane dal canile", che offre un incentivo sotto forma di voucher per sostenere parte delle spese iniziali per l'adozione di un cane.

A causa dell'aumento dei casi di randagismo, soprattutto durante l'estate, il Canile Shardana ha registrato un significativo aumento degli ingressi, riducendo i posti disponibili e rendendo necessario promuovere ulteriori adozioni per garantire spazi liberi e nuove opportunità. Lasciare randagi per le strade, infatti, non solo mette a rischio la loro vita, ma rappresenta anche una minaccia costante per la sicurezza dei cittadini.

L'amministrazione comunale, che conferma così il proprio impegno nella tutela degli animali e nella prevenzione del randagismo, ha destinato 20mila euro per incentivare cittadini e associazioni animaliste regionali e nazionali all'adozione di cani dal Canile Shardana.

Dopo il successo dell'anno precedente, quest'anno l'iniziativa si estende non solo alle associazioni animaliste, ma anche ai singoli cittadini e alle famiglie. Il voucher coprirà diverse spese, tra cui alimentazione, vaccinazioni, cure veterinarie di base e altri costi legati all'adozione di un animale domestico.