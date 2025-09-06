Un atto di solidarietà da parte di un cittadino si è trasformato in un evento inaspettato a Pesaro, dove un uomo ha trovato un portafogli smarrito e lo ha consegnato alla Questura, ma all'interno c'erano anche due dosi di cocaina.

Come riportato da Il Giornale, il proprietario dell'oggetto, un italiano di 35 anni, è stato identificato e segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. A trovare l'oggetto smarrito in strada un cittadino bengalese che, senza esitazione, ha deciso di consegnarlo direttamente alla Questura.

All'interno del portafogli, oltre ai documenti e al bancomat, che hanno permesso di identificare facilmente il proprietario, gli agenti hanno rinvenuto due dosi di cocaina nascoste.

Convocato in Questura, il trentacinquenne, come informa il quotidiano, avrebbe ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina, cosa che ha portato alla segnalazione automatica alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.