Incidente stradale sulla strada provinciale 18, vicino a Castiadas: tre persone sono state trasportati d'urgenza in ospedale.

Il sinistro è avvenuto vicino all'Alma Resort e ha coinvolto un fuoristrada, un'automobile e un furgone. Secondo una valutazione preliminare dei vigili del fuoco presenti sul luogo, le condizioni delle tre persone coinvolte sembrano essere gravi.

Le autorità provenienti da San Vito hanno provveduto a mettere in sicurezza sia i veicoli che l'area circostante. Le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi necessari e per investigare sulla dinamica dell'incidente, in collaborazione con gli operatori del servizio sanitario 118.