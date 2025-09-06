Le indagini sui recenti furti che hanno colpito diverse chiese della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, continuano senza sosta. Un uomo, sospettato di essere coinvolto in diversi episodi, come informa Tg Com 24, è stato fermato dai Carabinieri grazie a un'approfondita e prolungata attività investigativa.

I parroci delle chiese interessate hanno segnalato nei giorni scorsi la scomparsa di oggetti sacri e arredi liturgici, tra i quali pissidi contenenti ostie consacrate, facendo scattare le indagini. L'analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nei luoghi di culto si è rivelata cruciale per l'inchiesta, consentendo di seguire i movimenti del presunto colpevole e collegarlo a vari furti nella zona.