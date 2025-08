L'anticiclone africano sat prepotentemente tornando a domare l'Italia, portando con sé una nuova ondata di caldo intenso e afa. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, a partire da domani si registrerà un significativo aumento delle temperature, con previsioni di picchi fino a 40°C per la festa di San Lorenzo. "Entro giovedì - afferma - sono previsti 35-36°C in Toscana e Umbria e 34°C in Emilia. Al Sud e sul resto del Nord le temperature saranno leggermente più basse".

Un picco di caldo intenso è atteso tra venerdì e sabato, con temperature record che potrebbero raggiungere i 39°C a Firenze e Terni. Anche nelle regioni della Pianura Padana, il caldo sarà estremo, con previsioni di 37°C a Reggio Emilia e Mantova, e tra 36 e 37°C ad Alessandria, Asti, Bologna, Bolzano, Mantova e Parma. Al Sud, le massime si attesteranno sui 37°C in Campania e Puglia, mentre inizialmente la Sicilia sarà meno colpita dal caldo rispetto al Centro-Nord.

"Da venerdì in poi - aggiunge Tedici - il meteo sarà torrido su tutto il settore interno delle regioni centrali e meridionali, nelle zone lontane dal mare mentre l'afa sarà invece padrona assoluta di tutte le coste e della Pianura Padana. A Cremona, per esempio, avremo 36°C afosi ed umidissimi, tanto che la temperatura percepita salirà fino a 41°C. A Firenze, di contro, è atteso un caldo torrido con 39°C e aria secca con umidità relativa sotto il 20% e la temperatura percepita sarà identica a quella del termometro".

IN SARDEGNA

L'anticiclone africano sta riportando condizioni di caldo intenso sulla Sardegna. Nei prossimi giorni, le temperature saliranno fino a 28-32 gradi lungo le coste e addirittura a 35-36 gradi nelle pianure interne, con picchi di 38-40 gradi in alcune zone. La presenza di una brezza moderata contribuirà ad aumentare l'umidità, facendo percepire le temperature come ancora più elevate rispetto ai valori effettivi, secondo le previsioni meteo dettagliate provengono dall'ufficio meteorologico della base dell'Aeronautica Militare a Decimomannu.

"La presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale porta condizioni stabili sino a metà della settimana con cielo sereno e poche nubi - fanno sapere gli esperti - la tendenza, da lunedì a mercoledì, è quella di temperature in progressivo aumento".

Ci si potrebbe attendere, quindi, una settimana di Ferragosto torrida. Per ora Cagliari non rientra tra le città da bollino rosso nel bollettino del ministero della salute valido sino a giovedì 7, quando sono attese massime (alle 14) di 32 gradi (33 gradi percepiti).

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 6 agosto

Cielo generalmente sereno.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: mossi sul settore occidentale, poco mossi altrove.

Previsioni per domani, giovedì 7 agosto

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime in lieve aumento sul settore meridionale e stazionarie altrove, massime stazionarie e in leggero calo al nord.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sul settore occidentale nelle prime ore del mattino.

Previsioni per venerdì, 8 agosto

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in aumento a eccezione del settore meridionale dove rimarranno pressoché stazionarie.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature tenderanno a un aumento sabato e rimarranno stazionarie il giorno dopo. I venti soffieranno a regime di brezza, calma nelle ore notturne. I mari saranno generalmente poco mossi.