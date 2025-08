È stato sorpreso durante la notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari all'interno di un negozio della città, dove si era introdotto rompendo una finestra.

Un giovane di 18 anni, residente a Maracalagonis, è stato così arrestato per furto aggravato. Ad allertare i militari sono stati alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti. Bloccato sul posto, il giovane è stato trovato con del denaro, diversi biglietti "Gratta e Vinci" e pacchetti di sigarette, tutti riconducibili al furto. La refurtiva è stata restituita.

Nella stessa notte, si sono verificati altri due furti in negozi del centro cittadino. Al momento sono in corso indagini per stabilire se vi sia un collegamento tra i tre episodi.