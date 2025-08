Tanta gioia e fiocco rosa a Brindisi dove una donna di 33 anni, ignara della sua gravidanza alla 39esima settimana, si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Perrino per forti dolori addominali. La lieta notizia è stata divulgata dal Corriere della Sera.

Una volta in ospedale, la donna ha sorprendentemente scoperto di essere a poche ore dal parto, diventando così madre per la quarta volta in modo del tutto inaspettato e fortunatamente il parto è andato bene. Dopo i consueti controlli medici, è stato appurato che i dolori erano legati alla gravidanza ormai prossima al termine.

Attualmente, sia la madre che la neonata, nata con un peso di poco più di tre chili, sono ricoverate nello stesso ospedale e si trovano in buone condizioni di salute.