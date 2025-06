Dal 20 al 22 giugno Atzara diventa il cuore pulsante della cultura, della musica e dei sapori autentici della Sardegna grazie alla manifestazione “I giorni del Mandrolisai”. Un evento imperdibile, organizzato dal Comune di Atzara, in stretta collaborazione con il Centro Commerciale Naturale, che celebra le eccellenze del territorio con concerti, spettacoli itineranti, attività per tutta la famiglia e la straordinaria esperienza enogastronomica del “Longevitas Mandrolisai – Long Life Wine Festival”, il festival dei vini della longevità.

La kermesse prenderà il via venerdì 20 giugno con il concerto gratuito di Fabio Concato, uno dei cantautori italiani più amati, che si esibirà in Piazza San Giorgio a partire dalle 22:00. Insieme alla sua musica, il pubblico potrà vivere la magia delle “Notti del Vino”, con 19 aziende vitivinicole del Mandrolisai e tre ospiti speciali che proporranno degustazioni indimenticabili, accompagnate da street food e prodotti locali di qualità grazie alla collaborazione con Coldiretti e la sua iniziativa “Campagna Amica”.

Sabato 21 giugno sarà la volta de La Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, con un fitto programma di spettacoli itineranti, artisti di strada, danzatrici del ventre, giocolieri e mascotte per i più piccoli. Tre concerti diffusi — Sand Creek, In giro per canzoni e GMF — faranno vibrare le piazze del borgo con un repertorio musicale per tutti i gusti. Non mancheranno le degustazioni dei migliori vini del Mandrolisai e l’apertura straordinaria del Museo MAMA, pronto ad accogliere i visitatori sino a mezzanotte.

Domenica 22 giugno si chiude in bellezza con la presentazione al Museo MAMA del libro “Il Pittore Antonio Ortiz Echague e la Sardegna”, un omaggio alla storia artistica del borgo e alla figura di Montserrat Angelats Fornells, cittadina onoraria di Atzara.

Tre giorni per vivere Atzara, immergersi nelle sue tradizioni e scoprire un territorio che, tra musica, cultura e buon vino, sa farsi amare da tutti.

Saranno presenti le aziende: Fradiles, Famiglia Demelas, Vitivinicola Etzo, Vitivinicola Roberto Cadeddu, Cantina Pisu, Teneuta Mesanìa, Vitivinicola Manca, Fratelli Vacca Vitivinicola, Bingiateris, Vitivinicola Fulghesu Le vigne, Pranu, vigne del Mandrolisai, Agricola Su Connottu Mandrolisai, Cantina del Mandrolisai, Cantina Sassu, Agricola Giacu, Azienda Vitivinicola Trè Biddas, Su Binariu, IPA Agrario di Sorgono, Nicolò Meloni Azienda Agricola. Ospiti speciali: Cantina Li duni di Badesi, Quarto Moro di Sardegna, Cantine di Neoneli.

Durante la serata sarà possibile degustare lo street food locale e i prodotti della iniziativa Coldiretti, "Campagna amica".