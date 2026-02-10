Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 9:00 di domani, mercoledì 11 febbraio, fino alle ore 6:00 di venerdì 13 febbraio.

Secondo quanto comunicato, dalla mattinata di mercoledì 11 febbraio sono previsti venti da Ovest, localmente fino a burrasca sulle coste settentrionali e orientali della Sardegna e sui crinali, con una prima attenuazione a partire dalla serata.

La situazione è destinata a peggiorare nella giornata di giovedì 12 febbraio, quando è attesa una nuova e più marcata intensificazione dei venti su tutta l’Isola. I venti soffieranno forti da Nord-Ovest, con burrasca su ampie aree costiere e localmente fino a tempesta sulle coste orientali e sui crinali. Nella stessa giornata sono previste mareggiate lungo le coste esposte.

I fenomeni inizieranno ad attenuarsi dalla mattinata di venerdì 13 febbraio.

La Protezione Civile invita alla massima prudenza, in particolare durante la guida di automobili e motoveicoli, poiché le forti raffiche laterali possono provocare sbandamenti. Si raccomanda attenzione soprattutto nei tratti stradali più esposti, come viadotti e uscite dalle gallerie, ed è consigliato evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Nelle zone costiere, alla forte ventilazione è associato un elevato rischio di mareggiate. Per questo motivo si raccomanda di evitare l’avvicinamento al litorale, di non sostare su strutture esposte al mare e di evitare la balneazione e l’uso di imbarcazioni.

Le autorità invitano cittadini e visitatori a seguire gli aggiornamenti e ad adottare comportamenti responsabili per ridurre i rischi legati alle condizioni meteo avverse.