Rimini ha riconquistato il primo posto nella classifica annuale del turismo balneare italiano redatta dall'Osservatorio Italiano di Jfc e anticipata dall'ANSA. La famosa località della Riviera romagnola ha ottenuto un punteggio complessivo di 3.697 voti, superando Jesolo (leader dell'estate 2025) che si è piazzata al secondo posto con 3.666 voti.

Tra le regioni più ambite, l'Emilia Romagna si è posizionata al vertice con 1.913 voti, seguita a breve distanza dalla Sardegna con 1.906 voti e dalla Sicilia con 1.769 voti. Al terzo e quarto posto delle destinazioni balneari italiane si confermano due località romagnole: Riccione con 2.966 voti e Cervia-Milano Marittima con 2.587 voti.

In quinta posizione, Monte Argentario della Toscana ha guadagnato ben cinque posizioni rispetto all'anno precedente con 2.528 voti. San Vito lo Capo si è classificata al sesto posto con 2.274 voti, seguita da Porto Cervo stabile al settimo posto con 2.179 voti. Forte dei Marmi è scesa al settimo posto con 2.133 voti, mentre Viareggio è la prima new entry dell'estate 2026 al nono posto con 2.026 voti. Caorle si è posizionata al decimo posto con 1.991 voti, seguita da Porto Cesareo e Tropea, entrambe nuove entrate nella top 20. La classifica include anche Capri, Sirolo e Alba Adriatica come nuove entrate. Tricase è stata votata come la destinazione più rilassante e tranquilla, mentre Santa Teresa di Gallura è stata considerata la meta più sostenibile.

Rimini è stata confermata come la destinazione ideale per le famiglie, mentre Riccione è stata scelta come la località più divertente per i giovani. Porto Cervo si è aggiudicata il titolo di destinazione più trendy, mentre Soverato è stata valutata come la meta con il miglior rapporto prezzo/qualità e Forte dei Marmi come la località più lussuosa e costosa.

Tra le mete sarde, Orosei è terza tra le mete più rilassanti e tranquille, mentre San Teodoro la seconda tra quelle più adatte alle famiglie.