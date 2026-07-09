Fin dalle primissime ore del mattino di oggi, giovedì 9 luglio 2026, l’intera comunità di Fonni si è stretta attorno alla sindaca Daniela Falconi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa di suo padre Bachisio, ex primo cittadino, ex consigliere regionale e figura che per tantissimi anni ha rappresentato un saldo punto di riferimento per il paese. Avrebbe avuto un malore mentre si trovava in vacanza a Barcellona.

La sua morte, all'età di 75 anni, ha suscitato un’ondata di commozione: decine i messaggi di affetto e vicinanza comparsi in queste ore, segno del profondo legame che lo univa alla sua comunità.

Tra i primi messaggi di cordoglio c’è quello della comunità cristiana di Fonni. In una nota pubblicata dalle parrocchie di San Giovanni Battista e di Santa Maria dei Martiri si legge: "Come comunità cristiana di Fonni con le due parrocchie di San Giovanni Battista e di Santa Maria dei Martiri, esprimiamo alla nostra Sindaca Daniela Falconi e a tutta la sua famiglia, vicinanza e solidarietà per la perdita improvvisa del padre Bachisio. Assicuriamo ancora le nostre preghiere in questo tempo di prova e di dolore.".

Un pensiero che riflette il sentimento di un intero paese. Sui social si susseguono infatti decine di messaggi di affetto: "Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Ciao Bachisio, riposa in pace», scrive un cittadino. Un altro aggiunge: "L’eterno riposo donagli Signore, splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Condoglianze a tutta la famiglia». E ancora: "Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia", "Sentite condoglianze alla famiglia", "Riposa in pace".

"Ho conosciuto Bachisio Falconi, alla fine del 1999, grazie a Giorgio Oppi ed Emanuele Sanna. Un politico d'altri tempi, legato visceralmente al territorio, che coniugava l'impegno istituzionale con l'attivita' imprenditoriale - è il messaggio di cordoglio del sindaco di Mandas, Umberto Oppus -. L'ho rivisto recentemente e gli ho confermato la stima di un tempo figlia di una politica valoriale che vedeva nella dialettica del confronto il fondamento. Con Bachisio scompare un'altra pagina della Politica vera e di sana contrapposizione nell'interesse dei sardi. Vicino a Daniela e alla famiglia tutta a nome mio e dell'Amministrazione Comunale di Mandas".

Nato il 17 gennaio 1951 a Fonni, Bachisio Falconi gestì l'Hotel Taloro sul lago di Gusana, oltre a essere sempre stato attivo nell'ambito dell'albergatoria. Dopo essersi diplomato perito chimico presso l'Istituto Industriale di Cagliari, ha proseguito gli studi in biologia, ma li ha interrotti per dedicarsi all'imprenditoria alberghiera.

È stato dirigente del Pds, ricoprendo ruoli significativi nel Comitato regionale e nella Consulta Nazionale del Turismo. È stato consigliere comunale per 19 anni e sindaco di Fonni per due anni, guidando una giunta di sinistra fino al 1993. Precedentemente alla sua candidatura alle elezioni regionali, ha presieduto il Consorzio Imbrifero Montano del Taloro. Durante la legislatura precedente, è stato eletto nel collegio di Nuoro con 3.952 voti al suo primo tentativo. Ha svolto il ruolo di Segretario della VI Commissione e della Commissione d'inchiesta sull'EMSA, nonché di Segretario della II Commissione nella Giunta M. Floris.