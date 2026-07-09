Nuova giornata di lavoro quella di oggi, giovedì 9 luglio 2026, per la macchina antincendio in Sardegna. Dalle prime ore del mattino, gli uomini del Corpo Forestale è stato infatti impegnato nelle campagne del Comune di Loceri, in località “Pranu ’e Piras”, dove un incendio ha interessato una zona particolarmente difficile da raggiungere.

Sul posto è giunto anche l’elicottero del Corpo Forestale decollato dalla base di San Cosimo, mentre il coordinamento delle operazioni di spegnimento è stato affidato al D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Lanusei.

L’area colpita dalle fiamme è caratterizzata da terreno roccioso e impervio. Per questo motivo, oltre alle operazioni dall’alto, le squadre a terra hanno proceduto con un’attenta bonifica del perimetro utilizzando gorgui e zappe, con l’obiettivo di eliminare eventuali focolai residui e impedire che il fuoco possa riprendere vigore.

Il D.O.S. ha inoltre coordinato il lavoro delle altre squadre della macchina regionale antincendio intervenute sul posto, impegnate nelle attività necessarie per riportare la situazione sotto controllo.

L’emergenza incendi resta alta nell’Isola. Negli ultimi due giorni, tra il 7 e l’8 luglio, sono andati in fumo complessivamente circa 105 ettari di territorio: 100 ettari nel territorio di Selargius e altri 5 ettari a Bonorva. Un bilancio che conferma la delicatezza di questo periodo estivo, con uomini e mezzi impegnati quotidianamente per fronteggiare i roghi e proteggere il territorio.