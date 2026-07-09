La terza ondata di calore dell'estate 2026 è iniziata da qualche giorno e continuerà senza sosta almeno fino al prossimo 20 luglio.

Dopo i 38-40°C raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, "si è ora imposta una 'nuova normalità fatta di 34-35°C registrati nei giorni considerati, paradossalmente, i meno roventi". Ma sono in arrivo temperature elevate anche nei prossimi giorni, in particolare ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna.

Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che ricorda come "trenta o quarant'anni fa, in una normale giornata di giugno in Italia i termometri segnavano mediamente 30-32°C. Oggi l'asticella si è alzata di molto: basti pensare a Milano, dove i picchi massimi di luglio sono passati dai 33°C del secolo scorso ai 37°C degli ultimi anni".

Nei prossimi giorni, l'Italia sarà interessata anche da temporali, in particolare lungo l'Appennino centro-meridionale fino a venerdì. Successivamente, tra venerdì sera e sabato, l'instabilità si estenderà al Nord e alla Pianura Padana, portando con sé rovesci localmente molto intensi.

"La causa di questi fenomeni - aggiunge Tedici - sarà da ricercare in una piccola falla nell'anticiclone africano: infiltrazioni di aria più fresca in quota, in spostamento dalla Spagna verso est, riusciranno a bucare lo scudo anticiclonico innescando diffusi contrasti termici". Passata l'instabilità del weekend, le temperature saliranno di molto. Nei primi giorni della nuova settimana assisteremo a un primo picco di 43 gradi in Sardegna. Sulle zone interne del sud-ovest dell'isola, in particolare, si registrerà un'afa opprimente a tratti asfissiante: "un invito perentorio a non uscire durante le ore più calde e umide della giornata".

Da mercoledì 15 luglio la situazione migliorerà solo in modo impercettibile, preparandoci a un nuovo, severo picco atteso per venerdì 17. La grande differenza, rispetto alle prime due ondate che hanno colpito quasi esclusivamente il Centro-Nord, è che questa volta anche il Sud Italia ne sarà pienamente coinvolto.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, giovedì 9 luglio 2026

Cielo generalmente sereno.

Temperature: minime senza variazioni significative, massime in calo sulla costa orientale e in aumento altrove.

Venti: a regime di brezza, calma o deboli variabili in nottata.

Mari: poco mossi o localmente mossi con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 10 luglio 2026

Cielo generalmente sereno.

Temperature: in lieve calo sul settore orientale e meridionale, stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza con componente orientale.

Mari: poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente sereno. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento sabato. I venti soffieranno deboli a regime di brezza con possibile tendenza a disporsi dai quadranti orientali sabato. I mari saranno generalmente poco mossi con moto ondoso in leggero aumento nella giornata di sabato.