Tragedia e choc a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un’auto in retromarcia, che secondo una prima ricostruzione sarebbe stata guidata dalla nonna.

Il dramma si è consumato sotto gli occhi dei genitori: stando alle prime informazioni, il piccolo sarebbe improvvisamente sfuggito dalle braccia della madre. Il padre avrebbe tentato di intervenire, senza però riuscire a fermarlo in tempo. Il bambino avrebbe così raggiunto la parte posteriore dell’auto proprio mentre la nonna stava effettuando una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Il bambino è stato intubato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime ferite riportate.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.