Primo caso di dermatite nodulare contagiosa tra i bovini nella provincia di Oristano.

Secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario (Benv) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, il focolaio è stato confermato ieri, mercoledì 8 luglio 2026, a Samugheo, segnando il decimo caso in Sardegna quest'anno.

Fino a ora, gli altri nove focolai si erano verificati nel sud dell'isola, principalmente a Muravera, San Vito e Villaputzu. Sette di questi sono stati dichiarati spenti, mentre due a San Vito ed Escalaplano rimangono attivi dal fine maggio e inizio giugno.

Complessivamente, 345 animali sono stati coinvolti nei focolai, con 36 casi di malattia e 290 abbattuti fino a oggi.