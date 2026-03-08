I primi acquazzoni primaverili sono in arrivo in Italia, segnando la fine di un periodo di alta pressione atmosferica.

Secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, il Nord sarà caratterizzato da sole, con la nebbia che si dissiperà in gran parte del paese tranne lungo il corso del Po. Nel pomeriggio di domenica, l'instabilità inizierà a farsi sentire nelle regioni interne del Centro-Sud, con la possibilità di temporali.



Martedì, le prime piogge sono attese anche nel Nord, soprattutto nelle regioni occidentali e in Toscana. "Si tratterà di fenomeni localizzati e non particolarmente intensi, ma - osserva Brescia - rappresentano il segnale di un'atmosfera che sta provando a ritrovare la sua naturale variabilità primaverile".

Le temperature resteranno sopra la media del periodo e non si intravedono importanti cali termici nemmeno a lungo termine.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 8 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso, con isolati rovesci o temporali sulle zone interne, con cumulati localmente moderati, in attenuazione in serata.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola durante le ore centrali; maggiore variabilità sul settore nord-occidentale.

Mari: mossi, poco mossi sul bacino orientale.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 9 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a rovesci o temporali isolati con cumulati localmente moderati. Attenuazione in serata.

Temperature: in lieve aumento nei valori massimi sulla Gallura, stazionarie altrove.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola durante le ore centrali; maggiore variabilità sul settore nord-occidentale.

Mari: poco mossi o localmente mossi.

Previsioni per la giornata di martedì 10 marzo

Cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della copertura dal pomeriggio sui settori interni associata a possibili deboli piogge.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli in prevalenza dai quadranti orientali, con temporanei rinforzi a moderato sul sud dell'Isola e sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi sul settore meridionale, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o localmente moderati da Est Sud-Est mercoledì per poi ruotare da Ovest l'indomani. I mari saranno da poco mossi a mossi.