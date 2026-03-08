In una breve telefonata con il Corriere della Sera nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso parole di forte apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando anche la disponibilità dell’Italia ad affiancare gli alleati in Medio Oriente.

"Amo l’Italia, penso che sia una grande leader", ha dichiarato Trump riferendosi alla premier italiana. Alla domanda sul possibile intervento e supporto dell’Italia nella guerra, considerati anche gli assetti navali inviati per la difesa di Cipro, Trump ha commentato: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica", senza entrare nei dettagli operativi.

Il breve colloquio è avvenuto al termine del summit dello Scudo delle Americhe a Mar-a-Lago, Florida, dove Trump ha incontrato i leader dell’America Centrale e Latina. Subito dopo, si è recato a Dover, Delaware, per partecipare alla cerimonia dell’arrivo delle salme dei soldati americani uccisi in Medio Oriente.