Grave incidente stradale all'1:30 della notte scorsa Cagliari dove un'auto ha urtato il guardrail mentre percorreva l'Asse Mediano di scorrimento in direzione centro.
A bordo si trovavano due donne, una delle quali è stata estratta dall'abitacolo dai soccorritori ed entrambe sono state trasportate in ospedale in condizioni gravi.
I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente sul posto, hanno garantito la sicurezza della zona, mentre la Polizia locale si è occupata degli accertamenti necessari.