Le festività di Pasqua a Sassari saranno caratterizzate da una maggiore presenza delle forze di Polizia locale, che intensificheranno i controlli per garantire la sicurezza sulle strade durante l'intera settimana.

Il Comando di via Carlo Felice ha organizzato infatti un sistema di vigilanza discreto ma efficace, mirato a favorire il buon utilizzo degli spazi pubblici destinati al divertimento, con particolare attenzione alla protezione delle persone più vulnerabili. In caso di necessità, è possibile contattare la centrale operativa 24 ore su 24 ai numeri 079/274100 e 800615125.

Gli agenti saranno presenti sia nelle zone urbane ad alto rischio di incidenti, sia lungo le principali vie che collegano la città alle località balneari, dove si prevede un aumento del traffico dovuto alle gite verso il mare.

Un focus particolare sarà posto sul monitoraggio delle strade in uscita dal centro urbano verso le spiagge di Platamona, Argentiera e Porto Ferro, luoghi molto frequentati durante le festività, con le tradizionali escursioni fuori porta. Servizi mirati saranno attivati per garantire la fluidità del traffico e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

I controlli lungo le coste saranno intensificati per assicurare sicurezza e rispetto delle norme nelle zone più frequentate. Inoltre, saranno potenziati i controlli serali e notturni per verificare le condizioni dei conducenti e contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle fasce di utenti più vulnerabili e ai giovani.

L'obiettivo è conciliare il divertimento con il rispetto delle regole e la sicurezza, creando un ambiente tranquillo e controllato nelle zone più animate durante la notte. Sarà fondamentale rispettare le norme del codice della strada, come l'uso dei dispositivi di sicurezza, il divieto di utilizzare il cellulare alla guida e il rispetto dei limiti di velocità.

Tutte queste misure si inseriscono in una strategia più ampia di prevenzione, finalizzata a garantire una mobilità sicura in un periodo caratterizzato da un aumento significativo degli spostamenti legati al tempo libero e alla socializzazione. La polizia locale invita i cittadini a guidare in modo responsabile, evitando di mettersi alla guida in condizioni non idonee e prestando la massima attenzione per la propria e altrui sicurezza. Un appello speciale è rivolto ai giovani affinché guidino con prudenza e consapevolezza, contribuendo così a rendere più sicure le strade della zona.