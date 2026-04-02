Una vasta ondata di maltempo ha colpito il Centro-Sud per circa 48 ore, portando a situazioni di emergenza in diverse regioni italiane.

Come scritto dal giornalista di Ansa Adam Hanzelewicz, il crollo di un ponte tra Abruzzo e Molise ha generato preoccupazioni, con ricerche in corso per eventuali persone coinvolte. Le autorità stanno lavorando incessantemente per gestire le conseguenze delle intense nevicate, frane e allagamenti che hanno isolato centri abitati e danneggiato le colture.

Nonostante le difficoltà, come riporta l'articolo, ci sono segnali di ripresa nei trasporti, con la linea ferroviaria adriatica che ha ripreso gradualmente a funzionare dopo un'interruzione di circa 21 ore. I governatori di Abruzzo e Molise hanno chiesto lo stato di emergenza per affrontare i danni e gestire la crisi. Il governo, secondo quanto riportato, ha annunciato l'esenzione del pedaggio sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli e la nomina di un commissario straordinario per la ricostruzione del ponte sul Trigno.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare nelle prossime ore, ma l'attenzione resta alta su territori vulnerabili agli eventi estremi. La prevenzione e la sicurezza delle infrastrutture rimangono cruciali in queste situazioni di emergenza. Abruzzo, Molise e Puglia rimarranno in allerta rossa anche domani, per il secondo giorno consecutivo.