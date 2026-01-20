La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato ha infatti emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio fino alle 23:59 di mercoledì 21 gennaio 2026, a causa del perdurare delle condizioni di maltempo.

Secondo quanto comunicato, sono previste diverse tipologie di allerta a seconda delle aree interessate:

• Codice ROSSO (criticità elevata) per rischio idrogeologico e codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idraulico nell’area di allerta Iglesiente;

• Codice ROSSO (criticità elevata) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Campidano e Flumendosa-Flumineddu;

• Codice GIALLO (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro;

• Codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Tirso e Gallura.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando comportamenti responsabili in presenza di fenomeni temporaleschi intensi. In particolare, è consigliato restare nelle proprie abitazioni, salire ai piani superiori in caso di locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di reale necessità e mantenersi costantemente informati attraverso i canali ufficiali.

È inoltre fatto divieto di attraversare torrenti o corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti, argini e fiumi e di attraversare sottopassi, situazioni che possono diventare estremamente pericolose in pochi istanti.

l forte vento di Scirocco, con raffiche oltre i 100 km/h, sta mettendo in ginocchio il litorale di Cagliari.La mareggiata ha completamente invaso la spiaggia del Poetto, con l’acqua arrivata fino alla strada, chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Cagliari

Maltempo a Cagliari: il Poetto travolto dalla mareggiata | VIDEO

Redazione Sardegna Live
Maltempo a Cagliari: il Poetto travolto dalla mareggiata | VIDEO
Maltempo a Cagliari: il Poetto travolto dalla mareggiata | VIDEO