La Protezione Civile regionale ha prorogato l’allerta meteo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato ha infatti emesso un nuovo avviso di criticità valido dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio fino alle 23:59 di mercoledì 21 gennaio 2026, a causa del perdurare delle condizioni di maltempo.

Secondo quanto comunicato, sono previste diverse tipologie di allerta a seconda delle aree interessate:

• Codice ROSSO (criticità elevata) per rischio idrogeologico e codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idraulico nell’area di allerta Iglesiente;

• Codice ROSSO (criticità elevata) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Campidano e Flumendosa-Flumineddu;

• Codice GIALLO (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro;

• Codice ARANCIO (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Tirso e Gallura.

La Protezione Civile invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando comportamenti responsabili in presenza di fenomeni temporaleschi intensi. In particolare, è consigliato restare nelle proprie abitazioni, salire ai piani superiori in caso di locali seminterrati o al piano terra, limitare gli spostamenti in auto ai soli casi di reale necessità e mantenersi costantemente informati attraverso i canali ufficiali.

È inoltre fatto divieto di attraversare torrenti o corsi d’acqua in piena, sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti, argini e fiumi e di attraversare sottopassi, situazioni che possono diventare estremamente pericolose in pochi istanti.