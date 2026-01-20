Le condizioni di maltempo che stanno interessando Cagliari nelle ultime ore stanno avendo ripercussioni sulla circolazione urbana. Le precipitazioni intense, unite alle raffiche di vento, hanno causato allagamenti in diversi punti della città, rendendo necessarie misure temporanee di chiusura di alcune strade per tutelare la sicurezza di chi si muove a piedi o in auto.

I provvedimenti hanno riguardato varie arterie, tra cui il Lungomare Poetto, la strada adiacente a via Lungosaline, via dell’Idrovora e via Stromboli, che collega via Ausonia con viale Poetto.

Disagi analoghi si sono verificati anche in via Amerigo Vespucci, chiusa completamente nel tratto compreso tra via Salvatore Ferrara e via Schiavazzi, così come nel piazzale conosciuto come “Parcheggio Cuore”, attualmente non accessibile.

In tutte le aree interessate l’accumulo di acqua ha reso impossibile garantire condizioni di sicurezza per la viabilità. Per questo motivo sono intervenuti la Protezione Civile, il Servizio Mobilità e la Polizia Locale, impegnati nel controllo della situazione e nella regolazione del traffico. Ai cittadini viene raccomandato di privilegiare itinerari alternativi e di muoversi con cautela.

Le strade chiuse saranno riaperte solo dopo il completamento delle operazioni di drenaggio e con un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Per la giornata di martedì 20 gennaio 2026 resta attiva un’allerta meteo con codice rosso per rischio idrogeologico.