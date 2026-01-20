Prosegue senza sosta il monitoraggio dei corsi d’acqua in Sardegna da parte del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e Idrografico di Arpa Sardegna, impegnato anche questa mattina nel controllo delle aree maggiormente interessate dall’evento meteorologico in atto sull’Isola.

Le persistenti piogge che continuano a cadere dalla notte stanno facendo innalzare sensibilmente i livelli idrometrici, in particolare nei sistemi del Flumineddu e del Flumendosa, dove l’acqua ha raggiunto valori prossimi alla piena.

A destare particolare attenzione è la situazione del Riu Stanali, in località Pramas a Ballao, nel Cagliaritano. Come comunicato da Arpas attraverso i propri canali social, alle ore 10 il livello idrometrico ha raggiunto i 5,35 metri, con una portata stimata di 484 metri cubi al secondo. La soglia idrometrica rossa è fissata a 5,62 metri, valore al quale il corso d’acqua si sta avvicinando rapidamente.

Attualmente l’acqua (ore 12:00) si trova a circa un metro e mezzo dall’intradosso del ponte, una distanza che impone la massima attenzione. Secondo le valutazioni dell’Agenzia, non è escluso il possibile superamento della soglia rossa nelle prossime ore, qualora le precipitazioni dovessero proseguire con la stessa intensità.

La situazione resta dunque in costante evoluzione e sotto stretto controllo, mentre si rinnova l’invito alla prudenza, soprattutto nelle aree prossime ai corsi d’acqua e ai ponti, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dagli enti preposti.