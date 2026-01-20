Dopo oltre 24 dall'inizio dell'emergenza maltempo, sono oltre 100 gli interventi già effettuati dei Vigili del fuoco del Comando di Sassari. La situazione più critica in Gallura, dove è stato potenziato il dispositivo di soccorso per far fronte ai numerosi interventi per i danni causati dal forte vento e dalle piogge incessanti. Particolare attenzione è rivolta ora al monitoraggio dei canali intorno a Olbia.

La notte trascorsa è stata nonostante tutto tranquilla: le piogge non sono state così abbondanti come previsto dai bollettini meteo. I vigili del fuoco sono stati occupati principalmente nel mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti. I canali cittadini sono sotto osservazione costante dalle forze dell'ordine. Il sottopasso di Via Amba Alagi nel centro città rimane chiuso al traffico. Il vento di scirocco ha colpito la costa nord-orientale, ma senza provocare grandi mareggiate.

I traghetti tra Palau e La Maddalena hanno continuato a operare durante la notte, con un servizio garantito ogni ora questa mattina. Tuttavia, la corsa delle 7.30 da e per Santa Teresa Gallura a Bonifacio è stata sospesa a causa delle condizioni marine avverse. Ulteriori aggiornamenti sulle corse sospese saranno forniti durante la mattinata, in base agli sviluppi meteorologici.